خلال يوم.. سوريا تسجل 90 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل ٩٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي إصابات الفيروس المستجد منذ بداية الجائحة وحتي الان في البلاد إلى ١١٤٣٤.

كما بينت وزارة الصحة أنه تم رصد شفاء ٥٤ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٥٣٥٠ منذ بداية الأزمة وحتي الآن.

فيما سجلت الوزارة السورية وفاة ٧ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا.

وأشارت الصحة السورية إلي أن إجمالي الوفيات في سوريا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى ٧١١.