دبي تحتفل بقدوم العام الميلادي الجديد 2021 | بث مباشر

تحتفل دبي، خلال دقائق بالعام الميلادي الجديد، وقد أعدت المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الإمارات العربية المتحدة عرضًا يجمع بين الألعاب النارية والضوء.

في منتصف الليل، ومع بداية عام 2021 ، تقدم دبي عرض ليزر متزامنا مع معلمها الشهير، نافورة برج خليفة.