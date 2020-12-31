رئيس أركان الجيش السعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد - 19".

وألمحت صحيفة سبق السعودية الى أن ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وأشارت الصحيفة الي أن التطعيم تم في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض بأرض المعارض والمؤتمرات.

وكان عدد من المسؤولين السعوديين تلقوا في وقت سابق الجرعة الاولي من لقاح كورونا، وجاء في مقدمتهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، كذلك وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وكذلك رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ ، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد–19 التي تنفذها وزارة الصحة.

ونشرت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة للأمير عبدالعزيز بن سعود وهو يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح.

كما نشر وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عبر حسابه، صورةً للحظة تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، معلقًا عليها: “قاد ولي العهد معركة السعوديين ضد (كوفيد–19) واليوم نحصد مكتسبات جهوده ورؤيته.. حفظك الله للوطن ومستقبله وشعبه”.

فيما تلقى رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وقال عبر تويتر: أخذت الجرعة الأولى من لقاح pfizer-Biontech… والحمد لله الأمور تمام ولم أشعر بأي شيء وأدعوكم للمسارعة بأخذه”.

وكان قد سبقهم في ذلك وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة الذي كان أول شخص في المملكة حصل علي لقاح كورونا.