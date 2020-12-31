انت الان تتابع تفاصيل خبر تسجيل دخول حساب المواطن 2021 واستكمال البيانات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حساب المواطن هو خدمة إلكترونية أطلقتها الحكومة السعودية في ٢٠١٧ بهدف محاولة تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية المباشرة والغير مباشره على الأسر ذات الدخل المنخفض ورفع كفاءة الدعم الحكومي وتقليل الهدر ورفع كفاءة الاستهلاك،وذلك في إطار الرؤية التي تتبناها الحكومة السعودية ٢٠٣٠ والتي تسعى جاهدة إلى تحقيقه فلقد قامت الحكومة السعودية بإقرار برنامج حساب المواطن كأحد دعائم التحول الاقتصادي في الرؤية الجديدة؛ عبر إعادة توجيه المنافع الحكومية والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية خلال عمليات الإصلاح والتطويرات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية للنهوض بالاقتصاد الوطني، عن طريق دعم الفئات المستحقة بحوالات نقدية مباشرة، وكمحاولة أيضاً للحفاظ على موارد الدولة واستخداماتها للأجيال المتعاقبة من خلال ترشيد استهلاك الموارد دون التأثير على حاجة المستفيدين.

التسجيل في حساب المواطن واستكمال البيانات:

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال خطوتين رئيسيتين متعاقبتين وتحتوي كل منهما على بضعة خطوات بسيطة يمكنك من خلالها التمتع بخدمة حساب المواطن كما يلي؛

أولا خطوات تسجيل حساب جديد في حساب المواطن:

الدخول إلى الرابط الرسمي لحساب المواطن. ثم قم بالضغط على أيقونة “تسجيل جديد”. ثم قم بملء البيانات المطلوبة وهي؛ (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال/، رمز التحقق). بعدها قم بالضغط على أيقونة “تسجيل”.

بعدها سوف تصلك رسالة عبر رقم الجوال الذي قمت بإدخاله في البيانات تحتوي على الرقم السري الخاص بحسابك.

وبذلك تظل هناك خطوه أخيرة لإتمام تسجيل الحساب وهي تغيير الرقم السري الخاص بك، وسوف تحول إليها تلقائياً حيث تعتبر خطوه إلزامية وتتم كالتالي؛

تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام كلمة السر المرسلة إليك ورقم الهوية ورمز التحقق ثم الضغط على أيقونة “دخول”.

سوف تظهر أمامك نافذة تتضمن تغيير كلمة المرور.

قم بإدخال كلمة المرور الحالية، ثم أكتب كلمة المرور الجديد وأكدها.

اضغط أيقونة “تغيير” أو إلغاء التغيير لاستكمال التسجيل، ويفضل تغيرها برقم يسهل عليك تذكره وأن يكون مكون من أرقام وحروف.

ثانياً تأتي خطوة استكمال البيانات:

بحيث تظهر أمامك صفحة تحتوي على أربع نوافذ وهم (تعبئة أو استكمال الطلب، مُلخص معلومات المُستفيد، تغيير رقم الجوال، تغيير كلمة المرور).

قم بالدخول إلى الاختيار الأول “تعبئة أو استكمال الطلب” ويتم استكمال البيانات من خلال سبعة مراحل وهم كالتالي؛