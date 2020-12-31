أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الجمعة، عن مغادرة حاملة الطائرات "يو أس أس نيميتز" منطقة عمليات القيادة الوسطى في الشرق الأوسط باتجاه قاعدة "نورفولك" البحرية في ولاية فيرجينيا.
وكشف مصدر مسؤول في البنتاغون، تحدث إلى دوت الخليج، أن مغادرة حاملة الطائرات نيميتز منطقة الشرق الأوسط جاء في إطار توجيه "رسالة تطمين بعدم اتجاه مسار التصعيد مع إيران إلى مزيد من التوتر".
وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للبنتاغون "أنه بناء على توجيهات الإدارة الأميركية، ووزير الدفاع بالوكالة كريس ميللير، فإن حاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس نيميتز" غادرت منطقة عمليات القيادة الوسطى في الشرق الأوسط، وهي في طريقها إلى مرفأ قاعدة "نورفولك" البحرية في ولاية فيرجينيا".
وكانت حملة الطائرات "نيميتز"، وفقا للبنتاغون، تقوم بمهمات عسكرية في المنطقة، وآخرها قبالة شواطئ الصومال.
ويبلغ عدد طاقم حاملة الطائرات نيميتز نحو خمسة آلاف بحار، وقد شاركت طوال الأعوام الماضية في مهمات دعم لعمليات دول التحالف ضد تنظيم داعش، فضلا عن مهمات عسكرية أميركية في العراق وأفغانستان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حاملة طائرات أميركية تغادر المنطقة والبنتاغون يكشف السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.