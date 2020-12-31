الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة الأولى للقاح فايزر- بيونتك

جدة - نرمين السيد - وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل يومين، أن الاتحاد الأوروبى من المقرر أن يشترى 100 مليون جرعة إضافية من لقاح شركتى فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما يرفع إجمالى عدد جرعات التكتل الأوروبى من اللقاح إلى 300 مليون جرعة.

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