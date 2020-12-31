افتتاح مراكز التطعيم فى المدن الفرنسية استعدادا لحملة تلقيح واسعة

وقال الوزير الفرنسى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، "قبل بداية شهر فبراير، سيتم افتتاح مراكز التلقيح الأولى فى المدينة لبدء تطعيم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا وأكثر، ثم 65 عامًا وأكثر، إلخ".
وأضاف "الوقت نفسه، قررنا الإسراع فى حماية الجماهير ذات الأولوية، اعتبارًا من يوم الاثنين، سيتمكن مقدمو الرعاية الذين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر والذين يرغبون فى ذلك، من تلقيح فى المراكز التى لديها بالفعل لقاحات".
وأكد وزير الصحة الفرنسى، أوليفييه فيران، فى وقت سابق أن السلطات لن تتوانى عن فرض إغلاق عام ثالث على مستوى البلاد إذا استمرّت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى الارتفاع.
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