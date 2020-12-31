تركيا.. 14380 إصابة و239 وفاة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة التركية أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 239 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20881 حالة. تركيا.. 14380 إصابة و239 وفاة جديدة بكوروناتركيا..254 وفاة و15692 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 14380 إصابة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليصل إجمالي الحالات منذ بداية الوباء إلى 2208652. وفرضت أنقرة إغلاقا كاملا في عطلة نهاية الأسبوع وحظر تجول خلال أيام الأسبوع للحد من تفشي العدوى. وسيتم فرض حظر التجول من الساعة 9 مساء 31 ديسمبر ولغاية الـ5 من صباح 4 يناير ضمن الإجراءات الوقائية.

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