ماكرون يحذر الفرنسيين: الأشهر الأولى من عام 2021 صعبة

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، المواطنين، من أن الأشهر الأولى من العام الجديد ستكون صعبة.
ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال ماكرون، في كلمة بمناسبة عيد رأس السنة، إن الأمة الفرنسية مرت خلال العام المنتهي بوحدة جميلة ومرونة جميلة، مشددًا على أنه "لن يتساهل مع أي تباطؤ غير مبرر في التطعيم" ضد فيروس كورونا في البلاد.
وبخصوص "بريكست"، أكد ماكرون أن بريطانيا ستظل حليفا موثوقا لفرنسا بعد أن تنهي خروجها من الاتحاد الأوروبي، لافتا: "المملكة المتحدة لا تزال جارتنا، وصديقنا وحليفنا".
وكانت وزارة الصحة الفرنسية، أعلنت اليوم الخميس، تسجيل 19 ألفا و927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
كما سجلت وزارة الصحة 251 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا الذي تم تحديدها في جنوب إفريقيا، بعد أيام قليلة من تسجيل أول حالة مؤكدة بالفيروس المتحور الذي ظهر في بريطانيا.
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