علماء البنتاجون يتوصلون لجسم مضاد يقضي على خطر كورونا

اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان صحفي يوم الخميس إن علماء عسكريين أمريكيين حددوا جسمًا مضادًا مصغرًا - جسم نانوي - ينتجه حيوان لاما يبدو أنه يعمل بشكل جيد في شكل سائل أو رذاذ، ما يشير إلى أنه يمكن أن يساعد في حماية شخص من فيروس كورونا الجديد.

ووجد الباحثون أن واحدًا على الأقل من هذه الأجسام النانوية، يُدعى NIH-CoVnb-112، قد يكون فعالًا للغاية في منع العدوى أو اكتشاف جزيئات الفيروس عن طريق الاستيلاء على بروتينات ارتفاع SARS-CoV-2 Covid-19.

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ويعطل الجسم النانوي الفيروس المستجد عن طريق تغطية أسنان السنبلة على سطح الفيروس، ما يعطل قدرة العامل الممرض على إصابة المريض، وفقًا للباحثين في جامعة الخدمات الموحدة للعلوم الصحية المذكورة في البيان.

وتم تطعيم اللاما خمس مرات في 28 يومًا بنسخة مطهرة من البروتين السنبلة لإنتاج الجسم النانوي، وفقًا للبيان.

وأضاف البيان أن الأجسام النانوية هي نوع من الأجسام المضادة يبلغ وزنها حوالي عُشر وزن معظم الأجسام المضادة البشرية التي تنتجها بشكل طبيعي أجهزة المناعة في الجمال والألبكة واللاما.

كما أن الأجسام النانوية أكثر استقرارًا ، وأقل تكلفة في الإنتاج وأسهل في الهندسة من الأجسام المضادة البشرية النموذجي ، وفقًا للإصدار.