وسط صيحات الآلاف من أمام برج خليفة.. الإمارات تستقبل عام 2021 بعروض مبهرة.. فيديو

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة بدء العد التنازلي لبرج خليفة الدولي بالمملكة العربية المتحدة الإمارات احتفالا ببدء العام الميلادي الجديد 202‪1.

وشهد الحفل أمام برج خليفة توافد آلاف السائحين من مختلف دول العالم للاستمتاع بلحظة رأس السنة الهجرية لمدينة دبي بدولة الإمارات والتي انتهى العد التنازلي بها مع بداية العام الجديد وسط صيحات الآلاف من أمام البرج.

وأبهرت دبي العالم بتقديم احتفالات بالألعاب النارية من برج خليفة أشهر معالم مغامرة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة احتفالا بالعام الجديد 2021.

وتزين برج خليفة بعلم الإمارات العربية المتحدة، وكونت الألعاب النارية أشكالا هندسية كثيرة رائعة.

وفرضت الإجراءات الاحترازية قيودا في العديد من الدول أثرت على احتفالات الدول بالعام الميلادي الجديد، ففي إيطاليا، قرر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، بفرض حجر صحي في كافة أنحاء البلاد خلال معظم عطلة عيد الميلاد وليلة رأس السنة الجديدة، في ظل سعي السلطات لتفادي ارتفاع جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا، كما فرضت حجرا صحيا خلال عطلة عيد الميلاد والعام الجديد يمتد من 21 ديسمبر الجاري وحتى 6 يناير 2021.

كما تشهد فرنسا احتفالات صامتة بليلة رأس السنة وسط الوباء؛ كما تعتزم حشد 100 ألف من رجال الشرطة والدرك ليلة رأس السنة لتفريق الحفلات وفرض حظر تجول لمكافحة فيروس كورونا، ويهدف الأمن الإضافي أيضا إلى وقف إحراق السيارات الذي يحدث غالبا في الليلة الأخيرة من العام وهو تقليد بات شائعًا في فرنسا منذ عام 2005.