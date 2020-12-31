بيان مهم من السعودية بشأن استقبال المعتمرين خلال منتصف العام الدراسي

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس جميع الوكالات والإدارات في الرئاسة والوكالة بكمال الجاهزية لاستقبال المعتمرين والزائرين خلال إجازة منتصف العام الدراسي.
كما دعا السديس الجميع إلى السعي لتحقيق كافة التسهيلات لهم في منظمومة الخدمات التي تقدمها الرئاسة.
وأكد وجوب بذل المزيد من الجهود والتفاني في خدمة قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي من معتمرين وزوار ومصلين ، والحرص على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية والتشديد عليها.
وأشار السديس الي أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تحرص تمام الحرص على أن يؤدي المعتمرون والزوار مناسكهم وصلواتهم بكل يسر وسهولة في أجواء آمنة ومستقرة تمكنهم من أداء مقاصدهم.
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