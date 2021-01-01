كم باقي على رمضان.. تعرف على موعد الشهر المبارك 2021 فلكياً في جميع الدول العربية

كم باقي على رمضان ،شهر رمضان من أعظم شهور السنة التي ينتظرها بلهفة كافة المسلمين في بقاع العالم، حيث يتم تبادل الزيارات وتكثر فيه البركة والخير والعزومات وتقارب الأشخاص، فهو من الأشهر الكريمة التي تملأ قلوب المسلمين بالفرح والسرور، واليوم سوف نتعرف على موعد بداية شهر رمضان الكريم وعدد الأيام المتبقية على بدايته خلال السطور القادمة.

شهر رمضان

كثر البحث في الآونة الأخيرة على جوجل لمعرفة موعد شهر رمضان الذي ينتظره الملايين حول العالم، فهو شهر عظيم تكثر فيه الطاعات والعزومات، ويُقرب الأشخاص من بعض كما يُسامح بعضهم بعض فهو شهر مبارك.

والجدير بالذكر أن كافة الأشخاص صغاراً وكباراً يحبون هذا الشهر الكريم وعند اقترابه يشترون الكثير من الزينة لكي يُزينون الشوارع والحواري لكي يستمتعون بهذا الشهر الفضيل، حيث تعتبر الزينة من العادات التي يتبعها الكثير من المسلمين حتى وقتنا هذا.

كم باقي على رمضان

هذا السؤال يبحث عنه الكثيرين فشهر رمضان سيكون في شهر أبريل يوم 12 حيث أن 11 أبريل هو المتمم لشهر شعبان إذاً باقي عليه 105 من يوم 28 ديسمبر 2020.

إمساكية شهر رمضان المبارك 2021

في كافة الدول الإسلامية سيكون 11 أبريل 2021 هو المتمم لشهر شعبان ولكن سوف يتم التأكد من ذلك من قبل خبراء الفلك لكي يؤكدون على أن رمضان سيكون يوم 12 أبريل أم لا على حسب رؤية الهلال، ويعد شهر رمضان من أكثر الشهور قدسية عند جميع المسلمين في أنحاء العالم، فهو خير الشهور عند الله وفيه ليلة القدر التي نزل فيها القرآن الكريم وهي خير من ألف شهر، ويحرص المسلمون على استقبال الشهر الكريم بطقوس خاصة وأيضاً مأكولات وولائم وزيارات بين الأهل والجيران والأصدقاء والأقارب لتقوية الروابط الاجتماعية.