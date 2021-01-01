موقع نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق للاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 Noor Results

موقع نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق ، تشهد مواقع الإنترنت عمليات بحث متزايدة من قبل أولياء الأمور أو من قبل الطلاب عن موقع نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق حيث يمثل نظام نور منصة تعليمية إلكترونية مطلقة سابقا من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، وكان الهدف من إطلاق تلك المنصة هو تقديم خدمات إلكترونية متنوعة إلى الطلاب والمعلمين والمديرين، حيث توفر هذه المنصة خدمات مهمة منها التحقق من نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول وغيرها من الخدمات التي تشكل أهمية إلى ولي الأمر والطلاب والمديرين، ويعد نظام نور أحد الأنظمة المقدمة لخدمات إلكترونية تعليمية لمختلف المراحل، حيث تقدم خدمات للمرحلة المتوسطة والإعدادية والثانوية، كما تعتبر المنصة شيء هام بالنسبة إلى أولياء الأمور، حيث يمكنهم من خلالها استخراج نتائج أبنائهم بمجرد الدخول عليها.

موقع نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق

يستطيع الطالب الدخول والتسجيل بمنصة نور الإلكترونية لعام 2020 عبر اتباع الإرشادات التالية:

يجب أولا الدخول على موقع نور الالكتروني.

ثم يتم تدوين كل المعلومات المتعلقة بالطالب.

ولابد من أن يتم التأكد من المعلومات عبر رمز التحقق المرسل إلى الهاتف.

يقوم الطالب بالنقر على تسجيل دخول.

ويحصل على ما يريد الحصول عليه من خدمات تعليمية.

التسجيل كولي أمر بنظام نور

مكنت المملكة العربية السعودية أولياء أمور الطلاب من الدخول والتسجيل بالمنصة التابع لها ابنهم أو ابنتهم، وفي هذه الحالة تكون المنصة هي نور، حيث أصبح ولي الأمر طرف أساسي في النظام، ولهذا تم توفير الخدمات الخاصة به على المنصة من أجل إشراكه في العملية التعليمية، ولا يستطيع الاشتراك في العملية التعليمية من دون أن يسجل دخول على المنصة، وتسجيل الدخول يتم بالطريقة التالية:

يتم الولوج إلى صفحة نور لأولياء الأمور.

ثم يتم التسجيل بالنظام عبر تدوين اسم المستخدم وكلمة السر المقترحة من المنصة.

يقوم ولي الأمر بالنقر على التالي.

ثم يقوم بإكمال مراحل التسجيل، وكتابة المطلوب منه في الخانات الموضحة له.

حصلت من مقالتنا على الكثير من المعلومات التي نتمنى أن تفيدك في تسجيل الدخول على نور، حيث قدمنا موقع نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق وكيفية الدخول عليه كولي أمر، وكيفية الدخول عليه كطالب.