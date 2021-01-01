أخبار اليمن : شوروية المؤتمر تنعي وفاة المناضل علي عبدالله السلال

شوروية المؤتمر تنعي وفاة المناضل علي عبدالله السلالنعت الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام بمجلس الشورى وفاة المناضل اللواء علي عبدالله السلال عضو اللجنة العامة رئيس الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.

وأشارت الهيئة الشوروية للمؤتمر إلى أن الفقيد كان من أوائل القيادات المشاركة في تفجير الثورة اليمنية المباركة، وتقلد العديد من المناصب العسكرية والدبلوماسية، وكان آخرها عضواً في مجلس الشورى.. جاء ذلك في بيان ينشر دوت الخليج فيما يلي نصه:

تنعي الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام بمجلس الشورى وفاة المناضل اللواء علي عبدالله السلال عضو اللجنة العامة رئيس الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام، والذي وفاه الأجل يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020م، إثر مرض عضال ألم به، عن عمرٍ ناهز الثامنة وسبعون عاماً، قضى معظمة في خدمة الوطن، حيث كان من أوائل القيادات المشاركة في تفجير الثورة اليمنية المباركة، وتقلد العديد من المناصب العسكرية والدبلوماسية، وكان آخرها عضواً في مجلس الشورى.

وأعربت الهيئة الشوروية عن أحر التعازي وعظيم المواساة لأبناء المرحوم وكافة أفراد أسرة آل السلال، سائلةً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يعصم قلوب آهلة ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام

صنعاء: 31 ديسمبر 2020م

هذا وسيوارى جثمان الفقيد الثرى في مقبرة الشيخ عبدالله الأحمر في منطقة حدة اليوم عقب صلاة الجمعة بجامع التوحيد - جوار المستشفى اللبناني - حدة.