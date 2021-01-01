كورونا المتحوّر يصل ساو باولو البرازيلية
كشف مختبر محلي برازيلي عن رصد السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، التي ظهرت في المملكة المتحدة في ساو باولو.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلا عن بيان مختبر داسا التشخيصي أنه تم اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة التي يطلق عليها "بي وان وان سفن"، وأنه تم إبلاغ الهيئات الحكومية الخميس.
كان مختبر داسا قد بدأ دراسته في البرازيل في منتصف ديسمبر، بعدما أعلنت بريطانيا اكتشاف السلالة الجديدة.
وتثار بعض المخاوف من أن الاختبارات الحالية قد تظهر نتائج سلبية غير سليمة.
وتم رصد السلالة الجديدة بالفعل في 17 دولة من بينها بريطانيا والولايات المتحدة.
وتأتي البرازيل في ذيل سباق تطعيم السكان، إذ من غير المتوقع أن تجرى أولى التطعيمات المضادة لفيروس كورونا حتى العشرين من يناير.
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