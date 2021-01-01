مصرع 20 شخصا فى حادث مرورى مروع فى الجزائر 

جدة - نرمين السيد - وأشارت وكالة الحماية المدنية الجزائرية، إلى أن "الحادث وقع نتيجة انقلاب حافلة فى مدينة آراك التى تبعد 110 كم عن مركز تمنراست". وأكدت الوكالة على أن "الضحايا هم 19 مواطنا إفريقيا بينهم أطفال - 5 إناث و4 ذكور، بالإضافة إلى مواطن جزائرى". وأضافت أن "11 شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة وتم نقلهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية القريبة لتقديم العلاج لهم". وتمنراست هى نقطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين من الدول المجاورة، وخاصة من مالى والنيجر.

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