شاهد .. احتفالات ضخمة برأس السنة الجديدة فى برج خليفة بدبى

جدة - نرمين السيد - وعرضت "سكاى نيوز" على شاشتها فى تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، احتفالات رأس السنة الميلادية 2021 عند برج خليفة أحد أجمل المبانى حول العالم.
واحتفلت عدد من دول العالم التى بدأ فيها العام الميلادى الجديد مُبكرا عبر إشعال الأجواء والألعاب النارية فى البحار والمحيطات والأماكن الشعبية والعامة؛ ابتهاجا بانتهاء سنة وبداية أخرى.
وفى العاصمة أبوظبى، جرى الاحتفال برأس السنة الجديدة عبر عروض مبهرة للألعاب النارية فى الكورنيش وجزيرة ياس وجزيرة المارية والوثبة.
وتمكن المواطنون والزوار من الاحتفال باستقبال العام الجديد والاستمتاع بمشاهدة عرض الألعاب النارية فى منطقة الكورنيش، من خلال بث مباشر عبر قناتى أبوظبى والإمارات، ومنصة برق الإمارات على تطبيق إنستجرام.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد أتيحت متابعة عرض الألعاب النارية الحية فى جزيرة ياس مباشرة من مرسى ياس.
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