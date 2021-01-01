خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .. المملكة المتحدة تنعزل عن جيرانها وتنهي خلافا دام قرابة نصف قرن

خرجت المملكة المتحدة من فلك الاتحاد الأوروبي الخميس، وأدارت ظهرها لاتصال عاصف استمر 48 عامًا مع المشروع الأوروبي لمستقبل غير مؤكد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أهم تحول جيوسياسي لها منذ فقدان الإمبراطورية.
يحدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، في جوهره ، في إضراب منتصف الليل في بروكسل ، أو 2300 بتوقيت لندن (بتوقيت جرينتش) ، عندما تترك المملكة المتحدة العضوية الفعلية التي استمرت لفترة انتقالية بعد أن غادرت الكتلة رسميًا في 31 يناير.
طيلة خمس سنوات ، هيمنت التقلبات المسعورة لأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الشؤون الأوروبية ، وطاردت أسواق الجنيه الاسترليني وشوهت سمعة المملكة المتحدة باعتبارها ركيزة واثقة من ركائز الاستقرار الاقتصادي والسياسي الغربي.
بعد سنوات من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اللاذع ، سيمر أحد أهم الأحداث في التاريخ الأوروبي منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 مع قليل من الضجيج: سوف تفلت المملكة المتحدة ، غاضبة من صمت أزمة COVID-19.
يرى المؤيدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أنه فجر "بريطانيا العالمية" المستقلة حديثًا ، لكنه أضعف الروابط التي تربط إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية في اقتصاد يبلغ 3 تريليونات دولار.
قال رئيس الوزراء بوريس جونسون ، 56 سنة ، في رسالته عشية رأس السنة الجديدة "هذه لحظة رائعة لهذا البلد". "لدينا حريتنا في أيدينا والأمر متروك لنا لتحقيق أقصى استفادة منها."
وبينما توديع زعماء الاتحاد الأوروبي ومواطنوه ، قال جونسون إنه لن يكون هناك اشتعال في اللوائح لبناء "قاعدة مساومة ديكنسيان بريطانيا" وأن البلاد ستظل "الحضارة الأوروبية المثالية".
لكن جونسون ، وجه حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، كان يفتقر إلى التفاصيل حول ما يريد أن يبنيه مع "استقلال" بريطانيا - أو كيفية القيام بذلك أثناء اقتراض مبالغ قياسية لدفع ثمن أزمة COVID-19.
قال والده ستانلي جونسون ، البالغ من العمر 80 عامًا ، والذي صوّت للبقاء في عام 2016 ، إنه كان بصدد التقدم بطلب للحصول على جواز سفر فرنسي.
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
في استفتاء 23 يونيو 2016 ، أيد 17.4 مليون ناخب ، أو 52٪ ، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، بينما أيد 16.1 مليون، أو 48٪ ، البقاء في الكتلة. قليلون غيروا رأيهم منذ ذلك الحين. صوتت إنجلترا وويلز ، لكن اسكتلندا وأيرلندا الشمالية صوتتا.
أظهر الاستفتاء أن المملكة المتحدة منقسمة حول ما هو أكثر بكثير من الاتحاد الأوروبي ، وغذى البحث عن الذات حول كل شيء من الانفصال والهجرة إلى الرأسمالية ، وإرث الإمبراطورية وما يعنيه الآن أن تكون بريطانيًا.
كان الرحيل في يوم من الأيام بمثابة حلما بعيد المنال لطاقم متنوع من "المتشككين في أوروبا" على هامش السياسة البريطانية: انضمت المملكة المتحدة في عام 1973 بصفتها "رجل أوروبا المريض" وقبل عقدين كان القادة البريطانيون يتجادلون حول ما إذا كانوا سينضمون إلى اليورو . لم تفعل.
لكن الاضطرابات التي شهدتها أزمة منطقة اليورو ، ومحاولات المزيد من الاندماج في الاتحاد الأوروبي ، والمخاوف بشأن الهجرة الجماعية والاستياء من القادة في لندن ، ساعدت مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الفوز في الاستفتاء برسالة أمل وطنية ، وإن كانت غامضة.
قال بوريس جونسون ، الذي فاز بالسلطة في عام 2019 ، "إننا نرى مستقبلًا عالميًا لأنفسنا" ، وعلى الرغم من الصعاب ، فقد توصل إلى اتفاق طلاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واتفاق تجاري ، بالإضافة إلى أكبر أغلبية محافظة منذ مارغريت تاتشر في انتخابات 2019.
ويرى المؤيدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمثابة هروب من مشروع فرنسي ألماني محكوم عليه بالفشل ، والذي أصيب بالركود بينما تقدمت الولايات المتحدة والصين إلى الأمام. يقول المعارضون إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يضعف الغرب ، ويقلل بشكل أكبر من نفوذ بريطانيا العالمي ، ويجعل الناس أكثر فقرًا .
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