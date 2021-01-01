خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .. المملكة المتحدة تنعزل عن جيرانها وتنهي خلافا دام قرابة نصف قرن

يحدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، في جوهره ، في إضراب منتصف الليل في بروكسل ، أو 2300 بتوقيت لندن (بتوقيت جرينتش) ، عندما تترك المملكة المتحدة العضوية الفعلية التي استمرت لفترة انتقالية بعد أن غادرت الكتلة رسميًا في 31 يناير.

طيلة خمس سنوات ، هيمنت التقلبات المسعورة لأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الشؤون الأوروبية ، وطاردت أسواق الجنيه الاسترليني وشوهت سمعة المملكة المتحدة باعتبارها ركيزة واثقة من ركائز الاستقرار الاقتصادي والسياسي الغربي.

بعد سنوات من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اللاذع ، سيمر أحد أهم الأحداث في التاريخ الأوروبي منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 مع قليل من الضجيج: سوف تفلت المملكة المتحدة ، غاضبة من صمت أزمة COVID-19.

يرى المؤيدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أنه فجر "بريطانيا العالمية" المستقلة حديثًا ، لكنه أضعف الروابط التي تربط إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية في اقتصاد يبلغ 3 تريليونات دولار.

قال رئيس الوزراء بوريس جونسون ، 56 سنة ، في رسالته عشية رأس السنة الجديدة "هذه لحظة رائعة لهذا البلد". "لدينا حريتنا في أيدينا والأمر متروك لنا لتحقيق أقصى استفادة منها."

وبينما توديع زعماء الاتحاد الأوروبي ومواطنوه ، قال جونسون إنه لن يكون هناك اشتعال في اللوائح لبناء "قاعدة مساومة ديكنسيان بريطانيا" وأن البلاد ستظل "الحضارة الأوروبية المثالية".