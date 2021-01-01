البحرين تسجل 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسجلت الوزارة 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء 10962 فحصا جديدا، وفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية.

وكانت الحالات تشتمل على 121 حالة لعمالة وافدة، و 122 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 7 حالات قادمة من الخارج.

فيما أعلنت الوزارة عن تعافي 191 حالة مصابة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافاة إلى 90217.

وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 10 حالات، فيما وصل عدد الحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 19 حالة.

ولفتت إلى وجود 2096 حالات وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 2106 حالة.