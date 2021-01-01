إيران تدفع 150 ألف دولار لـ 176 من عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الرسمية أن مجلس الوزراء الإيراني أشار إلى أنه يجب دفع الأموال للأسر "دون النظر إلى عرقهم وجنسياتهم بما يتوافق مع المعايير الدولية". بالإضافة إلى ذلك ، ذكر التقرير أنه سيتم سحب الأموال من وزارة الطرق والتنمية الحضرية "بالتعاون مع القطاعات الوطنية الأخرى".
ولم يتم تقديم تاريخ محدد للإفراج عن الأموال.
وأضاف المسؤول أن "الجانب الأوكراني يتوقع من إيران مسودة تقرير فني حول ملابسات إسقاط الطائرة".
بعد اجتماع مجلس الوزراء ، كشف وزير النقل والتنمية الحضرية الإيراني محمد إسلامي للصحافيين أن التقرير النهائي عن الرحلة التي تم إسقاطها قد اكتمل وسيصدر عن منظمة الطيران المدني الإيرانية قريبًا.
وفي أعقاب الحادث، اعترف المسؤولون الإيرانيون بأن الخطأ البشري هو الذي تسبب في وقوع الحادث ، موضحين في التقرير أن الأفراد الذين يمتلكون أسلحة عسكرية لم يتمكنوا من التواصل مع رؤسائهم واعتقدوا خطأ أن الطائرة هي هدف معاد. وجاء الحادث الدامي بعد ساعات من شن الحرس الثوري الإيراني ضربات انتقامية ضد الولايات المتحدة في العراق بسبب مقتل قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني.
ونقلًا عن وكالة أنباء فارس ، أفادت رويترز أن لائحة اتهام بالإسقاط ستصدر ضد المتهم في أقل من شهر ، مشيرة إلى أن القضية تنظر فيها محكمة عسكرية.
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