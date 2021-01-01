طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم الحساب 2021

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ومعرفة قيمتها بطريقة إلكترونية من الأمور التي وفرتها الشركة السعودية للكهرباء لجميع مواطني المملكة، حيث تحرص الشركة باستمرار على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين السعوديين والمقيمين في كل ربوع المملكة، فبدلاً من التوجه إلى الشركة لمعرفة قيمة الفواتير وفرت الشركة الخدمات الإلكترونية للاستفسار والسداد أيضاً تماشياً مع الخطط المستقبلية ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، ولا تقتصر الخدمات المقدمة من شركة الكهرباء السعودية على معرفة قيمة الفاتورة فقط بل تقدم خدمات أخرى عبر تطبيق إلكتروني مخصص للهواتف النقالة والذي من خلاله يمكن للمستفيد معرفة قيمة الفاتورة, وحالة الطلب, وتعبئة استبيانات لخدمة المشترك وغير ذلك من الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة.

توجه إلى متجر جوجل أو app store باستخدام جوالك.

قم بتحميل تطبيق الكهرباء.

بعد الانتهاء من تثبيت التطبيق على جوالك قم بفتح التطبيق.

سوف تظهر لك الشاشة الرئيسية للتطبيق قم بالنقر على خدمات الفواتير.

سوف يتم تحويلك إلى خدمات الفواتير قم بكتابة رقم الحساب في الخانة المخصصة وانقر استعلام.

اضغط على بيانات الفاتورة، وسوف تظهر لك كافة البيانات وقيمة الفاتورة الفعلية.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحسابالاستعلام عن بيانات سداد الفواتير والحالة التاريخية

يوفر تطبيق “الكهرباء” إمكانية الاستفسار عن بيانات السداد للفواتير السابقة التي قمت بتسديد قيمتها، فبالدخول إلى أيقونة بيانات السداد سوف تظهر أمامك فترة الاستهلاك وتاريخ السداد وقيمة الفاتورة بالإضافة إلى وسيلة السداد التي استخدمتها في دفع المبلغ في كل مرة.

أما عند النقر على أيقونة الحالة التاريخية فسوف يتم عرض جميع الفواتير السابقة مع توضيح الفترة والقيمة ومعدل الاستهلاك خلال هذه الفترة وقراءة العداد أيضاً، كما توضح متوسط قيمة الاستهلاك.

كيفية تحميل فواتير الكهرباء وطباعتها من الجوال

بعد فتح التطبيق بالطريقة السابق ذكرها قم بالدخول إلى أيقونة فواتيري، وسوف يتم عرض جميع فواتيرك في صيغة pdf ولتحميلها على جوالك قم بالنقر على الفاتورة التي تود تحميلها على جوالك، ثم يمكنك نقل الملف إلى الكمبيوتر واستخدام الطابعة وطباعة فاتورة الكهرباء في صورة ورقية.

معرفة قيمة فاتورة الكهرباء عبر رسائل الجوال

بالنقر على أيقونة رسائل الجوال في تطبيق “الكهرباء” سوف تظهر لك الصورة الموضحة أعلاه قم بتسجيل رقم جوالك في الخانة المخصصة لذلك، وسوف تصلك كل شهر رسائل قصيرة على جوالك بها بيانات الفاتورة لكل شهر والمبلغ المستحق عنها.

أما عن الفاتورة الإلكترونية فيمكنك تسجيل بريدك الإلكتروني وسوف تصلك عبره بيانات الفاتورة في كل شهر والمبلغ المستحق عنها في رسائل إلكترونية.

الاشتراك في الفاتورة الثابتة

الفاتورة الثابتة تمنحك ميزة دفع نفس المبلغ لسداد الفاتورة في كل شهر أياً كان معدل استهلاكك عن طريق متوسط الاستهلاك السنوي، وبالتالي يمكنك دفع مبلغ ثابت شهرياً سواء ارتفع معدل استهلاكك الشهري للكهرباء أو انخفض، وللاشتراك في الخدمة اتبع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع شركة الكهرباء السعودية.

قم بالنقر على أيقونة الفاتورة الثابتة في يسار الصفحة.

انقر الزر المخصص للاشتراك بالخدمة.

سوف تظهر لك صفحة التسجيل قم بكتابة رقم الحساب الخاص بك ثم انقر زر التحقق.

بعد التحقق تظهر معلومات الحساب الخاص بك وقيمة الفاتورة الحالية وقيمة الفاتورة إذا أصبحت ثابتة.

لاستكمال الاشتراك قم بالموافقة على الشروط والأحكام ثم انقر زر الاشتراك في الفاتورة الثابتة.

إذا كان لديكم أية استفسارات بخصوص الفواتير يمكنكم إخبارنا في التعليقات.