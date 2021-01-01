تردد قناة مدرستنا 1 التعليمية 2021 عبر القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة مدرستنا 1 التعليمية 2021 , تعد هذه القناة واحدة من القنوات الجديدة التي تم انتشارها بالاونة الأخيرة وقامت بنشر هذه القناة الحكومة، نشأتها لتعليم الطلاب وعدم ذهابهم للمدرسة خوفًا عليهم من فيروس كورونا المنتشر لأنه خطير على حياتهم ولذلك يمكنك عزيزي ولي الامر أن تنزل هذه القناة لاولادك وإليك التردد الخاص بها لكي تقوم بتنزيلها بسهولة.

تردد قناة مدرستنا 1 التعليمية 2021

قناة مدرستنا واحدة من القنوات الجديدة والتي تم إنشاؤها لمساعدة جميع الطلاب في الحصول على جميع المعلومات الخاصة بالمواد التعليمية، ومن خلال هذه القناة تضمن الحكومة الحفاظ على صحة الطلاب وعدم اختلاطهم بالمدرسة او بالدروس، ولذلك الحل الأنسب عزيزي القارئ هو تنزيل هذه القناة من القمر الصناعي على شاشة التلفزيون .

قناة مدرستنا الجديدة

تعتبر القناة من القنوات الجديدة وعلى الرغم من ذلك إلا أنها تحرص حرص شديد على تقديم جودة أفضل لجميع الطلاب بحيث يتمكنوا من الحصول على المعلومات الصحيحة.

وتتميز القناة بأنه يتوفر لديها مجموعة كبيرة من أكبر المدرسين والحاصلين على أعلى الشهادات وهم يستطيعون أن يوصلون المعلومة للطالب بسهولة دون وجود صعوبة في توصيلها.

حيث تم إطلاق القناة لكي تقوم ببث جميع المناهج التعليمية للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وأيضا تقوم بتقديم المناهج التعليمية للمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية.

والآن يمكنك إضافة التردد الخاصة بالقناة وضبط الإشارة على أجهزة الإستقبال وسوف تتمتع بمشاهدة المناهج التعليمية للطلاب بشكل يومي:-

التردد الاستقطاب 12206 رأسي

للصف الأول الإعدادي يتم عرض المنهج من الساعة 9 صباحا للساعة 4 عصرا يوم الأربعاء.

للصف الثاني الإعدادي يتم عرض المنهج من الساعة 8 إلى 3 عصرا يوم الخميس.

للصف الثالث الاعدادي يعرض المنهج من الساعة 9 الى 2 ظهرا يوم السبت.

للصف الرابع الابتدائي من 8 صباحًا لـ 2 ظهرًا يوم الأحد.

للصف الخامس الابتدائي من 9 صباحا لـ 3 عصرًا يوم الإثنين.

للصف السادس من 9 صباحًا لـ 3 عصرًا يوم الثلاثاء.

مواعيد عرض المناهج التعليمية على القناة

والآن يمكنك تنزيل قناة مدرستنا على النايل سات المتخصصة في تعليم جميع الطلاب.