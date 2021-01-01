كيف أحصل على التمويل الشخصي خلال دقائق من منصة سلفة بالمملكة

التمويل الشخصي خلال دقائق من منصة سلفة بالمملكة، يعد تطور لاستخدام التقنية المالية، والمصرح به من قبل البنك المركزي السعودي، وهو إيمانًا من القائمين على شؤون المملكة، في مراعاة حقوق المواطن في تسيير أموره، لذا فعن طريق منصة سلفة ستحصل على أسرع تمويل شخصي، يؤمن لك مبلغ مالي تستطيع من خلاله القيام بسداد فواتيرك الشخصية، شراء منتجات، شراء مستلزمات ضرورية، أو تقوم باستخدامه لأي ظرف استجد واحتاج منك الحصول على مال فوري، وبأسرع وقت ممكن، وفي التالي توضيح.

كما ذكرنا سابقًا أن التمويل الشخصي المالي من منصة سلفة، مرخص من قبل البنك المركزي السعودي، لذا يتطلب الحصول عليه أن تتوافر فيك عدة شروط، على رأسها أن تكون حامل للجنسية السعودية، ولكي تتقدم بطلب التمويل لابد من أن لايقل عمرك عن 18 عام، وحال ثبت فيك كافة الشروط المطلوبة، وثبت صحة بياناتك المقدمة، سيتم تحويل الأموال الراغب فيها خلال دقائق فقط، لحسابك البنكي المعتمد.

لكي تكون مؤهلًا للتقدم لطلب تمويل مالي من منصة سلفة، لابد من توافر الشروط التالية:

أن يكون عمر المتقدم للطلب 18عام فيما فوق.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون لدى مقدم الطلب إثبات عمل من الجهة الحكومية، أو الجهة الخاصة، أو الجهة العسكرية التي يعمل لديها.

ألا يقل راتب المتقدم عن 3000 ريال سعودي.

ألا تقل مدة العمل التي قضاها المتقدم للطب، في الجهة التي يعمل بها عن ستة أشهر.

أن يكون لدى المتقدم سجل ائتماني جيد.

وللراغبين في التقدم لطلب تمويل من سلفة، كل ما عليهم القيام بالخطوات التالية:

تقديم جميع الأوراق الوظيفية المطلوبة. تقديم نسخة من بطاقة الهوية. ملء الاستمارات المطلوبة الخاصة بتمويل المرابحة. التسجيل وتعبئة الاستمارة الإلكترونية على الإنترنت، على صفحة التمويل بسلفة.

تمنح سلفة تمويل مالي بدءًا من 1000 ريال سعودي، وحتى 5000 سعودي، ويمكن تجديد السلفة مرة أخرى، بشرط سداد أكثر من نصف التمويل الأول، وبعد الموافقة على طلب التمويل، وإرسال الأموال على الحساب البنكي الخاص بالمتقدم، يتم تسديد التمويل عن طريق دفعات شهرية، تقوم منصة سلفة بإخطارك بها بعدة طرق منها البريد الإلكتروني، أو رسائل الجوال، أو عن طريق التقويم الخاص بحسابك على منصة سلفة.

بعد قيامك بتعبئة جميع المستندات المطلوبة، وتقديم جميع الأوراق المطلوبة، وانطباق جميع الشروط عليك، والتأكد من صحتها يتم إجراء تحويل المبلغ لحسابك الشخصي خلال دقائق.