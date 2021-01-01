ولم يسمح سوى لمجموعة قليلة من المدعوين بينهم عاملون فى مجال الرعاية الصحية وآخرون من الخطوط الأمامية فى التعامل مع وباء فيروس كورونا بمتابعة العد التنازلى لإسقاط كرة ليلة رأس السنة فى الميدان.
وقال عمدة المدينة بيل دى بلاسيو إن على الجميع البقاء فى منازلهم ومشاهدة الاحتفالات فى هذه الساحة من خلال قنوات التلفزيون، فى حين تم تقليص العشرات من الاحتفالات فى أنحاء الولايات المتحدة على نحو مماثل أو تحويلها بالكامل لتكون عبر الإنترنت.
وعادة يملأ عشرات الآلاف من المحتفلين بهذه المناسبة المناطق المحيطة بساحة تايمز سكوير، ويقفون لساعات فى البرد القارس لمتابعة احتفالات ليلة رأس السنة، وهم يتابعون تلك الكرة البلورية تهبط ببطء عند الثوانى الأخيرة من العام المنتهي.
وتوفى أكثر من 25 ألفا من سكان نيويورك هذا العام بكوفيد-19، بينما كانت المدينة تكافح فى الربيع الماضى أشد موجات الوباء فتكا فى العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب كورونا .. نيويورك تغلق ساحة تايمز سكوير أمام المحتفلين برأس السنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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