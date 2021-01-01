بسبب كورونا .. نيويورك تغلق ساحة تايمز سكوير أمام المحتفلين برأس السنة

جدة - نرمين السيد - أغلقت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية ساحة تايمز سكوير وسط المدينة اليوم الخميس، بما يحول دون احتشاد المحتفلين بعيد رأس السنة وخلق بؤر إضافية لانتشار فيروس كورونا فى المدينة.





ولم يسمح سوى لمجموعة قليلة من المدعوين بينهم عاملون فى مجال الرعاية الصحية وآخرون من الخطوط الأمامية فى التعامل مع وباء فيروس كورونا بمتابعة العد التنازلى لإسقاط كرة ليلة رأس السنة فى الميدان.

وقال عمدة المدينة بيل دى بلاسيو إن على الجميع البقاء فى منازلهم ومشاهدة الاحتفالات فى هذه الساحة من خلال قنوات التلفزيون، فى حين تم تقليص العشرات من الاحتفالات فى أنحاء الولايات المتحدة على نحو مماثل أو تحويلها بالكامل لتكون عبر الإنترنت.

وعادة يملأ عشرات الآلاف من المحتفلين بهذه المناسبة المناطق المحيطة بساحة تايمز سكوير، ويقفون لساعات فى البرد القارس لمتابعة احتفالات ليلة رأس السنة، وهم يتابعون تلك الكرة البلورية تهبط ببطء عند الثوانى الأخيرة من العام المنتهي.

وتوفى أكثر من 25 ألفا من سكان نيويورك هذا العام بكوفيد-19، بينما كانت المدينة تكافح فى الربيع الماضى أشد موجات الوباء فتكا فى العالم.