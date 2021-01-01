بصحبة كريستيانو رونالدو.. جورجينا تحتفل بالعام الجديد 2021

نشرت عارضة الأزياء جورجينا صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، صورة جديدة تجمعهم معا في احتفالية العام الجديد 2021، وذلك علي حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرا من داخل المنزل، وسط أجواء احتفالية بالزينة والبلالين، وعلقت جورجينا على الصورة، قائلة: " قدري ???? Happy 2021 ????".

وتفاعل معهم عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، ونالت العديد من التعليقات متمنين عام جديد سعيد.

ومن جانب اخر، رونالدو أكد أن عام 2020 لم يكن بالسهل، وتمنى أن يكون العام الجديد سعيدا على الجميع.

وتصدر رونالدو قائمة الهدافين للدوريات الخمس الكبرى بـ 33 هدفا متفوقا على روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ومن المقرر أن يلعب رونالدو مع يوفنتوس في المواجهة المقبلة أمام أودينيزي يوم الأحد المقبل.