داعش يتبنى هجوما على حافلة سورية أودى بحياة 37 جنديا

تبنّى تنظيم داعش، الخميس، هجومًا كان قد استهدف قبل يوم حافلةً في سوريا وأودى بحياة 37 عنصرًا على الأقل من قوّات النظام السوري، حسب ما أفاد موقع "سايت" الأميركي المتخصّص في مراقبة مواقع الجماعات المتطرّفة، نقلا عن بيان للتنظيم.

وذكر بيان تنظيم داعش أن مسلحيه استهدفوا حافلة تقلّ عناصر من الجيش السوري بالأسلحة الثقيلة وفجّروا عددًا من العبوات الناسفة في طريقها، مما أدّى لتدميرها ومقتل 40 عنصرًا وإصابة آخرين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكّد الأربعاء مقتل 37 عنصرًا على الأقلّ من قوّات النظام السوري وإصابة 12 آخرين في الهجوم الذي استهدف حافلة كانت تقلهم، ناسبًا الهجوم إلى تنظيم داعش.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "إنّه من الهجمات الأكثر دمويّة منذ القضاء على تنظيم داعش في مارس 2019".

وأوردت وكالة الأنباء السوريّة الرسميّة (سانا) من جهتها، أنّ الحافلة تعرّضت "لهجوم إرهابي" في محافظة دير الزور شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل "25 مواطنًا" وإصابة 13 آخرين.

ورغم هزيمته في مارس 2019، لا يزال التنظيم يشن هجمات دورية في سوريا، خصوصا في منطقة البادية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق حيث تنشط مجموعات متشددة.