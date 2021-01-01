بريطانيا تخرج من السوق الأوروبية الموحدة .. ورئيس الوزراء : لحظة رائعة

جدة - نرمين السيد - واعتبارًا من 1 يناير، تتوقّف البلاد عن تطبيق قواعد الاتّحاد الأوروبّى، الذى خرجت منه رسميًا فى 31 يناير الماضى.

واعتبر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، الخميس، أن خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة يشكل "لحظة رائعة"، مؤكدا أن بلاده ستكون "مفتوحة وسخية ومنفتحة على الخارج".

وقال جونسون فى كلمته لمناسبة حلول السنة الجديدة: "إنها لحظة رائعة. لقد باتت حريتنا بين أيدينا ويعود الينا أن نستفيد منها الى أبعد حدود".

وتحدث جونسون عن مساحة من الأمل فى أزمة فيروس كورونا، خصوصا بعدما بدأت حملة التلقيح التى تشمل اللقاح الذى طورته جامعة أكسفورد فى بريطانيا بالتعاون مع مجموعة "أسترازينيكا" ومقرها كامبريدج.