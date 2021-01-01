إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 82.66 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وصلت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، اليوم الخميس، لـ أكثر من 82.66 مليون شخص، فى حين وصل إجمالى الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و805 آلاف و684 حالة وفاة.





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