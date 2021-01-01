الاتفاق الإبراهيمي.. مبعوث أميركي خاص للعلاقات الاقتصادية

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، عن تعيين آرييه لايتستون، مبعوثا خاصا بشأن العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل من جهة، والإمارات والبحرين والسودان وكوسوفو والمغرب من جهة أخرى.
وقال بومبيو في بيان إن تعيين لايتستون يساهم في تسريع وتيرة تعزيز العلاقات ونوعيتها، إضافة إلى تشجيع دول أخرى على الانضمام إلى الاتفاق الإبراهيمي.
ووقعت الإمارات والبحرين معاهدة سلام مع إسرائيل في سبتمبر الماضي، برعاية أميركية في البيت الأبيض، تنص على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينها.
كما أعلن السودان في أكتوبر الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل على إقامة علاقات بينهما برعاية واشنطن، تلاه المغرب في ديسمبر الماضي بإعلان إقامة علاقات مع إسرائيل.
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