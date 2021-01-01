طريقة الاعتراض على نتائج المنح والقروض بالأردن والمواعيد وشروط تقديم اعتراض

طريقة الاعتراض على نتائج القروض والمنح بالتفصيل عبر هذا التقرير، فبعد قيام وزارة الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الهاشمية الأردنية في الثلاثاء الموافق 22 من شهر ديسمبر 2020 بإعلانها عن النتائج الخاصة بالطلبة بشكل أولي والذين وقع عليهم الاختيار وتم ترشيحهم ليستفيدوا من كافة البعثات والقروض والمنح الداخلية المخصصة لكافة الطلبة الدارسين وذلك تابع للبرنامج الحكومي لخطة الجامعات الأردنية الحكومية لحاملي شهادات الدبلومات المتوسطة وشهادات البكالوريوس والتي تم تحديد ميعاد تنفيذها خلال العام الدراسي الموافق 2020 -2021، والجدير بالذكر أن عدد الطلبة من حملة شهادات البكالوريوس والدبلومات المتوسطة ممن انطبقت عليهم كافة الشروط المؤهلة للحصول على المنح والقروض لعام 2020 هو حوالي 63241 طالب وطالبة من مختلف مدن المملكة الاردنية

الاعتراض على نتائج القروض والمنح في الأردن

وقد زاد عدد المستفيدين من القروض والمنح بزيادة تقدر بحوالي 25 في المئة عن العام الماضي 2019.

أشارت الوزارة للطلاب بضرورة تحميل كافة الوثائق والمستندات لتوضيح أسباب الاعتراض على نتائج المنح والقروض وذلك من خلال رابط الاعتراض الإلكتروني الموضح أعلاه.

وذلك من خلال رابط الاعتراض الإلكتروني الموضح أعلاه. بالإضافة إلى أن الوزارة وقامت بتوضيح أنه في حالة عدم تدعيم الإعتراض الإلكتروني بكافة الوثائق والمستندات التي من شأنها توضيح سبب الإعتراض، لن يتم متابعة ذلك الطلب

وأكدت الوزارة أن جميع الطلبات الخاصة بالاعتراض سوف تقدم بصورة إلكترونية، والوزارة لن تسمح باستقبال أي طلبات اعتراض ورقية بشكل نهائيا.

لا تسمح الوزارة لأي شخص بالدخول إليها للمراجعه الخاصة مديرية البعثات وذلك حرصاً على صحة جميع الطلبة والعاملين في ظل إنتشار فيروس كورونا.

قامت الوزارة بإنشاء منصة إلكترونية خاصة للرد على الأسئلة والاستفسارات من قبل الطلبة.

شروط الاعتراض على نتائج المنح والقروضموعد بدء ونهاية استقبال طلبات الاعتراض على نتائج القروض والمنح في الاردن

من المقرر أن تكون بداية استقبال الطلبات الخاصة بالاعتراض بداية من يوم الخميس الموافق 24 من شهر ديسمبر 2020 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا، وقد صرحت الوزارة أن مدة تلقي الطلبات الخاصة بالاعتراض سوف تستمر حتى الخميس الموافق 7 يناير 2021 في تمام الساعة الثالثة عصرا ليكون نهاية الموعد المحدد لتلقي الطلبات.

رابط الاعتراض على نتائج القروض والمنح

مؤخراً أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي داخل الاردن أن بإمكانية كافة الطالبات والطلبة ممن يرغبون في الإعتراض على النتائج الخاصة بالقروض والمنح والتي سبق وأن قامت الوزارة بالإعلان عن نتائجها الأولية من قبل، وأن من يرغب في الإعتراض يقوم بتقديم إعتراضه بشكل إلكتروني من خلال الدخول إلى الرابط المخصص من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتلقى طلبات الاعتراض على نتائج المنح والقروض عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم والبحث العلمي بقسم ادارة البعثات في الأردن عبر رابط الاعتراض على نتائج المنح والقروض واتباع الخطوات بالتفصيل لتقديم اعتراض عبر الموقع الرسمي للوزارة عبر الانترنت.