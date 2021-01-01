بعد قرارات وزير التعليم الأخيرة أبرز 15سؤال عن الدراسة تشغل أولياء الأمور

بعد قرارات وزير التعليم الأخيرة فيما يخص نظام الدراسة وتأجيل الأمتحانات، هناك عدة أسئلة تشغل بال أولياء الأمور عن الدراسة ومصير أبنائهم فى العملية التعليمية، لذلك سنجيب عليكم خلال السطور التالية، بأبرز الأسئلة التى تشغل بال الطلبة وأولياء الأمور.

قرارات وزير التعليم بخصوص الدراسة والمحذوف من المناهج

س ـ ماذا حدث للطلبة بالفصل الدراسى الأول لعام 2020-2021 فى ظل قرارات وزير التعليم الأخيرة؟

ج ـ تم إيقاف الدراسة بهذا الفصل الدراسى أبتداً من تاريخ 2 يناير 2020 وعدم ذهاب الطلاب للمدرسة.

س ـ ما المدارس التى ينطبق عليها القرار؟

ج ـ يشمل القرار جميع المدارس بإختلاف أنواعها سواء كانت دولية أو خاصة أو حكومية أو حتى الجامعات بأنواعها وأيضاً التعليم الأزهرى.

س ـ هل يوجد مناهج تم حذفها من المقرر؟

ج ـ لم يتم حذف أى أجزاء من المنهج ويتم إكمال الدراسة أون لاين بتقنية التعليم عن بعد.

س ـ كم الفترة المتبقية من الفصل الدراسى الأول؟

ج ـ الفصل الدراسى الأول مستمر الدراسة به عن بعد أون لاين من يوم 2 يناير حتى يوم 15 يناير 2020.

س ـ هل فى ظل تلك القرارات يجب على الطلاب الذهاب للمدرسة؟

ج ـ تم منع ذهاب أى طالب لأى مدرسة وهذا من الأفضل حرصاً على سلامة الطلاب.

قرارات وزير التعليم بأجازة نصف السنة

س ـ متى بداية أجازة نصف السنة؟

ج ـ إجازة نصف السنة تبدأ من يوم 16 يناير ومستمرة حتى 20 فبراير 2020 المقبل.

س ـ ماذا حدث لإمتحانات الفصل الدراسى الأول؟

ج ـ تم تأجيل إمتحانات الفصل الدراسى الأول بعد يوم 20 فبراير المقبل وسيتم إعلان الوقت المحدد لها لاحقاً وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والمعلمين.

س ـ كيف يمكن للطالب إستكمال الدراسة فى ظل منعهم من الذهاب إلى المدرسة؟

ج ـ يتم إستكمال الدراسة وباقى المقرر عبر القنوات التعليمية المخصصة والمنصات الإلكترونية المعلن عنها.

منصات الدراسة الإلكترونية والقنوات التعليمية

س ـ ما هى أهم المنصات الإلكترونية المتاحة لإستكمال الدراسة؟

ج ـ منصة إدمودو ويتم الدخول عليها من خلال طبقاً لقرارات وزير التعليم منصة إدمودو لأستكمال الدراسة

ومنصة ببنك المعرفة ويتم الدخول عليها من خلال هذا الرابط طبقا لقرارات وزير التعليم منصة بنك المعرفة لإستكمال الدراسة

ومنصة ذاكر ويتم الدخول عليها من هذا الرابط طبقاً لقرارات وزير العليم منصة ذاكر لإستكمال الدراسة

حيث تم تزويد الوزارة تلك المنصات بجميع المقررات لكل الأعوام الدراسية وأيضاً القنوات التليفزيونية التعليمية.

س ـ كيف يتم قبول وتقييم الطلاب الملتحقين بالصفوف الأولى من التعليم؟

ج ـ الطلبة الملتحقين بالصفوف الأولى ليس لهم أمتحانات تحريرياً ولكن يتم تقييمهم بواسطة معلم الفصل لقياس مهارتهم الفردية والجماعية ويتم الرمز لها بألوان.

قرار وزير التعليم بمواعيد الأمتحانات

س ـ ما موعد عقد إمتحانات الفصل الدراسى الأول للصفوف من الصف الرابع حتى الصف الثالث الإعدادي؟

ج ـ يتم تحديد الموعد لاحقا بعد تاريخ 20 فبراير المقبل حيث سيتم دراسة الموقف من قبل الوزارة وتحديد موعد الإمتحانات لهذة الصفوف.

قرارات وزير التعليم عن إنعقاد الإمتحانات

س ـ ماذا يحدث فى حالة أنه لم يتم إنعقاد إمتحانات الطلاب بالفصل الدراسى الأول؟

ج ـ سيتم عقد الإمتحانات للمراحل التعليمية بعد إنتهاء أجازة نصف العام، فى حالة إستقرار أعداد الإصابات بكورونا أو تأجيلها أن رأت الوزارة ضرورة لذلك للعام الدراسى الثاني.

س ـ ما طريقة وكيفية إنعقاد الأمتحانات الخاصة بالصفين الأول الثانوى والثانى الثانوى؟

ج ـ يتم عقد امتحان المرحلة الثانوية الأولى والثانية بالمنزل بنظام إمتحانات التابلت.

س ـ هل يوجد إحتمالة لتقييم الطلبة بصفوف النقل من خلال الأبحاث كما حدث العام السابق؟

ج ـ هذا لم يتم طرحه ولكن الحديث فقط كان عن كيفية إجراء الأمتحانات للطلاب مع الحفاظ على سلامتهم وسلامة المعلمين.

س ـ ماذا سيحدث للأمتحانات التى كان من المقرر إنعقادها فى الأسبوع المقبل للمواد الدراسة التى لا تضاف لمجموع الطالب وإمتحانات المستوى الرفيع لطلبة مدارس اللغات الأجنبية؟

ج ـ تقرر إيقاف جميع أنواع الإمتحانات ولا مجال لإنعقاد أو إجراء أى أمتحانات من أى نوع حالياً.

س ـ ما هو مصير الإختبارات التى قام بأداها الطلبة فى بعض المقررات الدراسية؟

ج ـ تقوم المدارس بالإحتفاظ بأى نتيجة إمتحان قام بأدائها الطلاب أو أى تقييم للطلاب لحين إستئناف الامتحانات بعد تاريخ 20 فبراير 2020.