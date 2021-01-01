تردد قناة مدرستنا 1 و 2 ومواعيد عرض المراجعات

الآن ، ننشر تردد مدرستنا 1 و 2 مدرستنا ، وكذلك جدول المراجعة ، ونعيد تفسير منهج هذا الأسبوع والجدول الزمني للصفوف الرابع والخامس والسادس من المدرسة الابتدائية ، والمرحلة الإعدادية للأسبوع التاسع. انطلقت قناتنا المدرسية التعليمية في 18 أكتوبر 2020 ، وأعلن البث الأول لوزير التربية والتعليم أن القناة الأولى لوزير التربية والتعليم ستوفر برامج تعليمية لطلاب الصف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية والمتوسطة ، ثم وزارة التربية والتعليم إطلاق قناة مدرستنا 2 لبث برامج التعليم الثانوي.تستهدف هذه القناة طلاب المدارس الثانوية ، لذلك يختلف مفهوم المنهج المقدم لاحتياجات هذه الفئة العمرية ، والذي يختلف بطبيعة الحال عن المحتوى المقدم من القناة الأولى للفصول المباشرة في مدرستنا. لا يمكن لقناة مدرستنا 2 أن تساعد الطلاب على فهم أفضل طرق التعلم فحسب ، بل تشرح أيضًا كيفية استخدام مصادر التعلم المختلفة ، ويمكنها أيضًا تعزيز فهم مشاكل التقييم والامتحان وتوضيح كيفية اتباع الأساليب الصحيحة لحل المشكلات. وأكدت الوزارة أن إنتاج القناة عمل مستمر ولهذا تقدم أشياء جديدة كل يوم ، لذا ستبدأ القناة باللغة العربية ولغات أخرى على التوالي.

يمكنكم استقبال بث قناة School 2 على الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 12206

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

يمكن ضبط تردد القناة على النحو التالي:

التردد: 12303

الاستقطاب:افقي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أولا: تردد قناة التعليم المصرية عام 2021 ،

واسم المستلم: EDU 1:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11747

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ثم نقوم مباشرة بنقل تردد قناة التعليم المصرية واسمها EDU 2 على جهاز الاستقبال.

كما أنه متخصص في تقديم شروحات للدورات في مرحلة التعليم الابتدائي ويقدم الشهادات التحضيرية القمر الصناعي: نايل سات

التردد: ١٢٣٨٠

معامل الترميز: 27500.

عندما يكون الاستقطاب أفقيًا H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أخيرًا: قناة مصر التعليمية الأولى ، والتي تقدم دورات تعليمية للمدارس الثانوية والتكنولوجيا ودبلومة الآزاري.

التردد: 11757

القمر الصناعي: نايل سات

ثم معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

عندما يظهر عامل تصحيح الخطأ:6/ 5

تردد قنوات مدرستنا 1و2قنوات مصر التعليميه

وفي النهايه نرجو ان نكون قد قدمنا لكم محتوى والله الموفق والمستعان.