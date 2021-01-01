تردد قناة مدرستنا 1 و 2 ومواعيد عرض المراجعات

الآن ، ننشر تردد مدرستنا 1 و 2 مدرستنا ، وكذلك جدول المراجعة ، ونعيد تفسير منهج هذا الأسبوع والجدول الزمني للصفوف الرابع والخامس والسادس من المدرسة الابتدائية ، والمرحلة الإعدادية للأسبوع التاسع. انطلقت قناتنا المدرسية التعليمية في 18 أكتوبر 2020 ، وأعلن البث الأول لوزير التربية والتعليم أن القناة الأولى لوزير التربية والتعليم ستوفر برامج تعليمية لطلاب الصف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية والمتوسطة ، ثم وزارة التربية والتعليم إطلاق قناة مدرستنا 2 لبث برامج التعليم الثانوي.تستهدف هذه القناة طلاب المدارس الثانوية ، لذلك يختلف مفهوم المنهج المقدم لاحتياجات هذه الفئة العمرية ، والذي يختلف بطبيعة الحال عن المحتوى المقدم من القناة الأولى للفصول المباشرة في مدرستنا. لا يمكن لقناة مدرستنا 2 أن تساعد الطلاب على فهم أفضل طرق التعلم فحسب ، بل تشرح أيضًا كيفية استخدام مصادر التعلم المختلفة ، ويمكنها أيضًا تعزيز فهم مشاكل التقييم والامتحان وتوضيح كيفية اتباع الأساليب الصحيحة لحل المشكلات. وأكدت الوزارة أن إنتاج القناة عمل مستمر ولهذا تقدم أشياء جديدة كل يوم ، لذا ستبدأ القناة باللغة العربية ولغات أخرى على التوالي.تردد قنوات مدرستنا 1و2
- يمكنكم استقبال بث قناة School 2 على الترددات التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 12206
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
- يمكن ضبط تردد القناة على النحو التالي:
- التردد: 12303
- الاستقطاب:افقي
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- أولا: تردد قناة التعليم المصرية عام 2021 ،
- واسم المستلم: EDU 1:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11747
- معامل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: عمودي V.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- ثم نقوم مباشرة بنقل تردد قناة التعليم المصرية واسمها EDU 2 على جهاز الاستقبال.
- كما أنه متخصص في تقديم شروحات للدورات في مرحلة التعليم الابتدائي ويقدم الشهادات التحضيرية القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: ١٢٣٨٠
- معامل الترميز: 27500.
- عندما يكون الاستقطاب أفقيًا H.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- أخيرًا: قناة مصر التعليمية الأولى ، والتي تقدم دورات تعليمية للمدارس الثانوية والتكنولوجيا ودبلومة الآزاري.
- التردد: 11757
- القمر الصناعي: نايل سات
- ثم معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- عندما يظهر عامل تصحيح الخطأ:6/ 5
وفي النهايه نرجو ان نكون قد قدمنا لكم محتوى والله الموفق والمستعان.
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