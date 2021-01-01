تمويل سريع بدون تحويل راتب يصل لـ100 ألف ريال للسعوديين والمقيمين

تمويل سريع بدون تحويل راتب من شركة الأمثل وهي معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي، لذلك يمكنك الحصول على القرض وأنت مطمئن من ناحية المنتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا ما يبحث عنه العديد من المواطنين وأن يكون القرض بدون تحويل راتب وبدون كفيل مما يسهل عليهم الحصول على المال والسداد بشكل أفضل، ضمن تيسير الإجراءات ومرونة التعامل بالإضافة إلى تسهيلات السداد فضلاً عن أنواع المنتجات التمويلية التي يمكنك اختيار ما يناسبك منها بصيغة التورق أو المرابحة أو تمويل السيارات وكلهم متاحين للسعوديين والوافدين بنفس الشروط والمزايا لكلاهما، كما يصل قيمة التمويل لـ 100 ألف ريال سعودي مع إمكانية عدة تقديم كفيل في حالة الحصول على القرض بقيمة 50 ألف ريال سعودي.

قروض شركة الأمثل للتمويل وطرق التواصل

توفر شركة الأمثل للتمويل عدة منتجات أخرى مميزة منها تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها منتج (التمويل المضمون) الذي صمم خصيصاً لتجاوز أزمة كورونا وتحديات الصعاب، وذلك من خلال الحصول على مبلغ يصل لـ 5 مليون ريال سعودي بدون رسوم إدارية مع إمكانية تأجيل أول 6 شهور من القرض، يأتي هذا في إطار تقديم المساعدات لتيسير عملية حركة قطاع الأعمال ودعم اقتصاد البلاد دون توقف، كل هذا بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى التي تشمل المواطنين والمقيمين.

في حالة وجود أي استفسار عن قرض بدون تحويل راتب ولا كفيل أو عن أي خدمة من الخدمات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للشركة يرجى الاتصال على الرقم المجاني 8003015555، مواعيد العمل الرسمية من الأحد للخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساء عدا يومي الجمعة والسبت العطلة الأسبوعية.

قرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل بدون تحويل راتب لـ السعوديين والوافدين.

متاح للقطاع الحكومي وشبه الحكومي.

قرض بدون كفيل حتى 50 ألف ريال.

سرعة صرف القرض في حالة اكتمال المستندات المطلوبة.

التقديم بصورة إلكتروني سريعة وسلسة.

فترات السداد على 24 شهراً.

يصل مبلغ التمويل حتى 100 ألف ريال.

هامش ربح منافس.

مزايا التمويل من شركة الأمثلطريقة الحصول على تمويل سريع بدون تحويل راتب من شركة الأمثل

المستندات المطلوبة:-