جدة - نرمين السيد - وحسب المراكز، بلغ إجمالى الوفيات 341 ألفا و199، أما الإصابات فتخطت الـ19 مليونا و663 ألفا بعد تسجيل 230.337 حالة جديدة.
ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التى تسجلها كل ولاية على حدة.
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تسجل 3.764 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.