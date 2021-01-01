جونسون: البلاد بحاجة للاستثمار في البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الخميس إنه في مستقبل ما بعد كوفيد -19، ستحتاج بلاده إلى الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا.

وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية نقلا عن جونسون: "في بعض الأحيان سنحتاج إلى التنظيم بشكل مختلف أو أفضل، وقد يعني ذلك الاستفادة من حريات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "ستحتاج الدولة أيضا إلى الاستثمارات في البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا لخلق إطار للأعمال والاستثمار".