العراق.. انتشار أمني مكثف عند مداخل المنطقة الخضراء في بغداد

انتشر أفراد من الفرقة الخاصة في الأمن العراقي بشكل مكثف على مداخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، ليلة الجمعة، تحسبا لأي هجمات محتملة على البعثات الدبلوماسية.
ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مصادر قولها إن الانتشار المكثف لقوات الأمن في محيط المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أخر، يأتي تحسبا لأي اعتداء على البعثات والسفارات الدبلوماسية والمواطنين.
ويأتي هذا الإجراء في ظل توتر يتزامن مع قرب الذكرى السنوية الأولى لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية قرب مطار بغداد في 4 يناير الماضي.
وفي 23 ديسمبر الماضي، قال مسؤول عسكري أمريكي، إن إجراءات أمنية غير مسبوقة فُرضت على السفارة الأمريكية في بغداد تحسبا لهجمات عنيفة قد تشنّها جهات مسلحة مدعومة من الحرس الثوري الإيراني.
وكانت واشنطن قد اعترفت منتصف ديسمبر أنها أخلت نصف العاملين لديها في السفارة الأمريكية في بغداد لأسباب أمنية بحتة.
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