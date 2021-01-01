بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي المصري يضم "جوهرة أفريقية"

أعلن النادي الأهلي المصري، مساء الخميس، ضم المهاجم الزامبي والتر بواليا من نادي الجونة لمدة 4 مواسم ليسدل الستار على الصفقة التي أراد إبرامها في مركز رأس الحربة.

وطمح الأهلي في الحصول على خدمات الأوروغوياني، جاستن سيرينو، لاعب صن داونز الجنوب أفريقي والذي كان مطلبا ملحا بالنسبة لبيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، إلا أن المطالب المادية عند 5 ملايين يورو حالت دون إتمام الصفقة، التي تحولت إلى "الجوهرة الأفريقية".

وأعلن مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أمير توفيق، عن تفاصيل عقد والتر بواليا وهي لمدة 4 مواسم تبدأ مطلع يناير 2021، حيث يتسم اللاعب بقوته البدنية وقدراته الرائعة على الإنهاء أمام المرمى.

وأسرع الأهلي في الإعلان عن ضم بواليا بعد تغيير لائحي أعلنه الاتحاد المصري سمح له بعدم قيد الأنغولي، جيرالدو، الذي يرفض الرحيل من القلعة الحمراء رغم وصول 4 عروض من مصر والدول العربية بل ومن البرازيل لضمه، وقضى التعديل أيضا بعدم إلزام الأهلي بمستحقات جيرالدو خلال فترة عدم قيده.

ويطمح الأهلي إلى تعزيز صفوفه في مركز رأس الحربة رغم التوهج الذي يمر به المهاجم محمد شريف ووجود كل من أحمد ياسر ريان وصلاح محسن ومروان محسن كمهاجمين بدلاء لشريف، الخيار الأول في الآونة الأخيرة لدى موسيماني.