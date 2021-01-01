جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن يوم الجمعة، إنها أبلغت بروكسل بأن اسكتلندا ستعود قريبا فى الوقت الذى أكملت فيه المملكة المتحدة الفترة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبى.





وأضافت نيكولا ستورجن فى تغريدة: "اسكتلندا ستعود قريبا يا أوروبا.. ابقى النور مضاء". وصوت أعضاء البرلمان الاسكتلندى لرفض اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الذى توصلت إليه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى. ودخلت اتفاقية التجارة فى اللحظة الأخيرة حيز التنفيذ يوم الجمعة مع انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست فى 31 ديسمبر، وقال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون للنواب قبل تصويت وستمنستر إن اتفاقية التجارة ستسمح للمملكة المتحدة "بفتح فصل جديد فى قصتنا الوطنية" والسيطرة على "قوانيننا ومصيرنا القومي". وصرح أيضا بأن المملكة المتحدة تنوى أن تكون "أفضل صديق وحليف" للاتحاد الأوروبي، وقد حظى مشروع قانون الاتحاد الأوروبى (العلاقة المستقبلية) بدعم من أعضاء البرلمان بأغلبية 521 صوتا مقابل 73 صوتا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قريبا سنعود .. رئيسة وزراء اسكتلندا توجه رسالة للاتحاد الأوروبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.