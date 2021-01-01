كوريا الجنوبية تسجل نحو ألف حالة إصابة جديدة بكورونا في اليوم الأول من العام الجديد

سجلت كوريا الجنوبية أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ في اليوم الأول من العام الجديد، وسط وتيرة الزيادة المستمرة لتفشي الفيروس.
وقال المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة- وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إن إجمالي المصابين بكوفيد-19 في البلاد بلغ 61 ألفا و769 إصابة حتى فجر اليوم، بزيادة قدرها 1029 إصابة جديدة.
وأضاف أنه من بين الـ1029 حالة جديدة، كان هنالك 1004 إصابة محلية و25 إصابة وافدة من الخارج.مشيرا إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 917.
ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 354 شخصا حتى منتصف الليل.
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