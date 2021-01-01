نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس كوريا الجنوبية: سنخطو كخطوات الثور حتى ولو كانت بطيئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعهد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، بأن "يرد للشعب جميله"، من خلال اتخاذ كل الإجراءات لتخليص البلاد من وطأة وباء فيروس كورونا في العام الجديد.

وقال مون في رسالة نشرها على صفحته في "فيسبوك" في أول يوم في السنة الجديدة: "سنخطو خطوة خطوة مع الشعب دون أن نترك أحدا وراءنا، حتى تتحرر حياتنا من فيروس كورونا المستجد".

وأضاف مستشهدا بالقول المأثور: "نخطو كخطوات الثور حتى ولو كانت بطيئة".

وتابع: "استقبلنا عام الثور الجديد بعد أن قضينا عاما مليئا بالأحداث والتغييرات، وأتقدم بخالص امتناني للشعب الذي قدر مواقع جيرانه أولا وعمل من أجل التعايش معا، في الوقت الذي يكافح فيه البشر لمواجهة واقع غير مسبوق".

وقال إنه "سيرد للشعب جميله باستعادة الحياة الطبيعية"، وخص بالذكر أسر ضحايا كوفيد-19 ومن يكافحون المرض ومن يبذلون جهودهم في الجبهة الأمامية للحجر الصحي.

واختتم مون رسالته بقوله "إن الشعب هم أملنا وفخرنا"، مؤكدا أن هذه الحياة الطبيعية ستعود حتما في العام الجديد "بفضل قوة الشعب".