جدة - نرمين السيد - واستجابت خدمة الإسعاف فى لندن لتقارير واردة بوقوع الحادث فى الساعة 00.34 صباحا، حيث تم نقل رجلين وامرأة إلى المستشفى، حسبما ذكر متحدث باسم خدمة الإسعاف. واحتشدت الشرطة ورجال الإطفاء وطواقم الإسعاف فى موقع الحادث، وأعلنت شرطة وستمنستر منح أفرادها صلاحيات إضافية للتوقيف والتفتيش، فى جميع أنحاء شمال وستمنستر. ذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم اعتقال امرأة يشتبه بصلتها بالحادث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بوسط لندن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.