بعد مقتل 762 خلال 2020.. مسيرة ضد حمل السلاح فى شيكاغو

جدة - نرمين السيد - خرجت مسيرة فى شيكاغو الأمريكية، مساء الخميس، تكريمًا للضحايا الذين سقطوا جراء أعمال عنف بسبب حمل السلاح، والتى ارتفعت بشكل كبير فى ثالث أكبر مدينة أمريكية خلال 2020.





وبحسب وكالة "فرانس برس"، سجلت شرطة شيكاغو مقتل 762 ضحية فى 2020، بارتفاع بـ 55% مقارنةً مع 2019، وذلك وفقًا لتعداد حتى 27 ديسمبر. كما ارتفعت حوادث إطلاق النار 53%، إلى 3.227 حادثة مقارنةً مع 2019، في المدينة التى تضم 2.7 مليون نسمة.

وسار نحو 100 متظاهر، يحملون صور أحبائهم الذين قتلوا، على جوانب الطرق المغطاة بالثلوج، ملوحين بأعلام تحمل ألوان المدينة وعليها علامات ثقوب رصاص ملطخة بالدماء.

وكانت رئيسة بلدية شيكاغو لورى لايتفوت، قالت فى وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الوباء مسؤول جزئيًا عن زيادة أعمال العنف، مؤكدة أنه "كانت أوقات عصيبة، والاستياء والغضب كانا مع الأسف من الأسباب التى ساهمت فى أعمال العنف".

يذكر أن الولايات المتحدة شهدت ارتفاعًا كبيرًا فى حوادث إطلاق النار خلال 2020، وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بى آى" عن زيادة 20.9% فى جرائم القتل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.