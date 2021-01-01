إطلاق نار كثيف في منطقتين بلبنان ومداهمات للجيش في محافظة طرابلس

أفاد موقع "لبنان 24" الإخباري، بأن الجيش اللبناني نفذ مداهمات في عدة مناطق في محافظة طرابلس حيث تمكن من توقيف ٧ اشخاص حتى الآن معظمهم من مطلقي النار ابتهاجًا وبحوزتهم الاسلحة النارية التي استعملوها.

وأفاد الموقع بأنه تم رصد ‏إطلاق نار كثيف في منطقة الدكوانة بلبنان دون ذكر الأسباب أو حتي الضحايا والمصابين إن وجدوا.

كما ذكر الموقع أنه تم ‏إطلاق رصاص كثيف في طريق الجديدة كاراج درويش ومحيط الجامعة العربية في بيروت.

ورصدت عدسات المصورين في لبنان انتشارا واسعا ومكثفا من عناصر القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي في شوارع مدينة طرابلس والساحات الأساسية كما محافظة عكار.

وأشار موقع لبنان 24 إلى أن وحدات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي منذ مساء اليوم قامت بفرض التدابير الأمنية المشددة في معظم شوارع طرابلس.

وأكد الموقع أن تلك الإجراءات جاءت من ضمن حفظ الأمن ولتأكيد عدم إطلاق النار ابتهاجًا.

وكان مديرية مخابرات الجيش في لبنان، الأربعاء، قد أعلن عن توقيف شخصين يستقلان سيارة مسروقة في منطقة القصر.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، أوقفت عناصر من مديرية المخابرات في الجيش، لبنانيين، بعد عملية مطاردة لسيارة كيا سوداء اللون في منطقة القصر على الحدود اللبنانية السورية شمالي قضاء الهرمل.

وقالت المديرية إن اللبنانيين ع.ن و م.ع اللذين كانا بداخلها، وهما من منطقة الشمال، قد سرقا السيارة والتي كانت في طريقها إلى الأراضي السورية.

ولفتت إلى أن الجيش نقل الموقوفين إلى أحد المراكز العسكرية للتحقيق تمهيدا لتسليمهم مع السيارة للقضاء المختص.