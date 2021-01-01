خطوة مصرية من أجل لقاح كورونا.. والصين: "الأولولية لكم"

في خطوة مصرية للحصول على لقاح كورونا، وقعت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، الخميس، مذكرة تفاهم مع لجنة الصحة الوطنية بجمهورية الصين الشعبية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أن هناك حرص مصري على التعاون مع الجانب الصيني خاصة في مجال توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وتهدف المذكرة إلى استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين في مجال لقاحات فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن التعاون في مختلف مجالات الصحة العامة، وبناء منصة لنقل وتبادل الخبرات بين الشركاء المعنيين والمؤسسات الدولية في البلدين لتعزيز التعاون بين الجانبين، وفقا لمجاهد.

وذكر أن وزيرة الصحة ناقشت مع السفير الصيني لدى مصر، لياو لي تشانغ، توفير الدفعات المستقبلية للقاح فيروس كورونا المستجد وإرسالها لمصر بشكل عاجل، مشيرة إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بمصر أكدت فاعلية اللقاح وفقًا لنتائج التجارب الإكلينيكية التي أُجريت على اللقاح وشاركت بها مصر مع مختلف دول العالم تحت شعار "من أجل الإنسانية".

ومن جانبه، أكد السفير الصيني لدى مصر أن توقيع المذكرة يُعد دليلاً حيًا على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والصين وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال إنتاج وتطوير اللقاحات، مشيدًا بمشاركة مصر في التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد في مرحلتها الثالثة من إنتاج شركة "سينوفارم".

ووجه السفير الصيني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي نيابة عن الحكومة الصينية لتضامنه مع الشعب الصيني منذ بداية الجائحة بالصين، قائلاً: "الشعب الصيني لن ينسى ما قدمته له مصر"، ولذلك تكون لمصر الأولوية دائمًا في الحصول على لقاحات فيروس كورونا.