السعودية توقف مسؤولين ورجال أعمال بتهم فساد

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات السعودية، مساء أمس الخميس، توقيف عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال بتهم تتعلق بالفساد، وذلك فى إطار 13 قضية، ومن بين الموقوفين وزير مفوض وسفير سابقان، بالإضافة إلى لواء وعميد متقاعدان، وموظفين.





وفى بيان لها، مساء الخميس، قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فى السعودية، إنها "باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارى استكمال الإجراءات النظامية ضد أطرافها". وقالت الهيئة إنها ماضية فى تطبيق ما يقضى به النظام ضد المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة فى رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة. كما شددت الهيئة السعودية على أن جرائم الفساد المالى والإدارى لا تسقط بالتقادم.

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