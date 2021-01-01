الأمن العراقى يحبط تفجير ناقلة نفط بميناء أم قصر

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "الشرق"، قالت المصادر العراقية إن العبوة 30 من كيلوجرامًا، كانت مثبتة فى سفينة ليبيرية قادمة للموانئ العراقية، وأجلت القوات تفكيك العبوة الناسفة حتى صباح الجمعة، ونشرت زورقًا لمتابعة الوضع.
وكانت السلطات العراقية كشفت فى وقت سابق أمس الخميس، عن أن بحارة كانوا ينقلون وقودًا من ناقلة عراقية فى الخليج العربى إلى سفينة أخرى تابعة لشركة شحن مسجلة فى الولايات المتحدة، عندما اكتشفوا "جسمًا مشبوهًا" ربما كان لغمًا.
ويأتى اكتشاف العبوة الناسفة بالميناء العراقى وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة فى الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إضافة إلى حلول ذكرى اغتيال قائد الحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى.
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