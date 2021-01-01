وصول 300 مهاجر يهودي من إثيوبيا إلى إسرائيل

وصل 300 مهاجر يهودي من إثيوبيا على متن طائرة حطت فجرا في مطار بن غوريون الدولي، بحسب ما ورد في موقع "والاه" العبري.
وقال الموقع العبري، صباح اليوم الجمعة، إن الـ300 مهاجر يهودي من أثيوبيا، هم أوائل المهاجرين الذين يصلون الى إسرائيل بالعام الجديد 2021.
وأضاف موقع "والاه"، أن المهاجرين الجدد، سيخضعون للعزل الصحي بسبب الكورونا، قبل أن يتم لم شملهم مع عائلاتهم واستيعابهم في مراكز الاستيعاب في البلاد.
ونقل الموقع عن وزيرة الهجرة والاستيعاب قولها، "إن هؤلاء جزء من 2000 يهودي في أثيوبيا، ينتظرون دورهم للهجرة للبلاد، وسيتم استيعابهم خلال العام الجديد".
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