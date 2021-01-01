نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية: نحو 3 آلاف طائرة مقاتلة اقتربت من حدودنا عام 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي اكتشف العام الماضي حوالي 2.9 ألف طائرة مقاتلة و 1.1 ألف طائرة استطلاع، عند اقترابها من الحدود الروسية.

وأضافت الوزارة، أن وحدات الرادار التابعة للقوات الجوية – الفضائية الروسية، اكتشفت ورافقت خلال العام الماضي، أكثر من مليون طائرة أجنبية.

ويقوم أكثر من ستة آلاف عسكري من القوات التقنية اللاسلكية، بتنفيذ مهامهم القتالية كل يوم، والمتلخصة في اكتشاف الأهداف الجوية الغريبة التي تقترب من حدود الدولة الروسية، وتحاول انتهاك المجال الجوي للبلاد.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه "على الرغم من القيود المرتبطة بوباء كوفيد، فقد تم في عام 2020، تنفيذ أكثر من 100 تمرين تكتيكي وتدريب تكتيكي خاص بالتعاون بين وحدات الهندسة اللاسلكية ووحدات القوات الجوية في الجيش الروسي".

وذكرت الوزارة، أن حوالي ثلث هذه التدريبات، جرت في ميادين التدريب أشولوك وتيلمبا وبيمبوي.