إسبانيا : إصابات كورونا تصل 1.93 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى إسبانيا إلى 1.93 مليون إصابة مؤكدة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة، بتوقيت مدريد، حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





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